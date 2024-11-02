На портале «Госуслуги» появилась форма регистрации для блогеров с 10 тыс. подписчиков

Рассказываем, для чего нужна регистрация и как это сделать

С 1 ноября в России все владельцы каналов и пабликов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков должны передавать информацию о себе в Роскомнадзор. На портале «Госуслуги» уже появилась соответствующая форма для включения в реестр. В пресс-службе Минцифры России рассказали, зачем нужна регистрация и как это сделать.

«Если канал или страница не будут включены в перечень Роскомнадзора, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года»,— уточнили в ведомстве.

Для регистрации необходимо открыть специальную форму и указать там минимальные сведения о себе и своем канале, а также контактные данные. После этого заявке будет присвоен номер, который в течение трех дней нужно будет разместить в закрепленном сообщении на странице канала. Это необходимо Роскомнадзору для проверки. В течение 10 дней ведомство рассмотрит заявку и примет решение о включении канала или паблика в реестр. После пользователь получит соответствующее уведомление.

«После включения в перечень владелец канала или страницы должен разместить в описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне»,— уточнили в ведомстве.

Регистрировать каналы с количеством подписчиков свыше 10 тысяч необходимо физическим и юридическим лицам и ИП.