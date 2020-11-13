На популярной горе Косотур в Златоусте обустроят новую экотропу

Нацпарк «Таганай» получил поддержу Ростуризма.

Памятник природы «Гора Косотур» находится в самом центре Златоуста. Её примерная посещаемость — около четырёх тысяч человек в год. Только внутри памятника природы абсолютно не обустроены пешеходные тропы, а зоны для отдыха сильно повреждены.

Поэтому специалисты нацпарка «Таганай» подготовили концепцию обустройства Косотура и подали заявку на получение гранта. Проект поддержали в Ростуризме, он вошёл в список общественных и предпринимательских инициатив.

Концепция обустройства горы Косотур предполагает создание новой экотропы. По мнению специалистов, разработавших проект, маршрут станет не просто ещё одной точкой притяжения посетителей, но и поможет нивелировать ту антропогенную нагрузку, которую гора, находящаяся в историческом центре Златоуста, испытывает сейчас.

«Кроме самой горы — геологического памятника природы регионального значения, с живописными скалами, лесными массивами, родниками — интерес туристов привлекут и объекты культурно-исторического значения — места сражений Гражданской войны. Создание экологической тропы поможет концентрировать туристопоток. У „Таганая“ есть несколько типовых решений подобного обустройства, успешно показавших себя на практике», — поделился директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

В проекте предусмотрены входы с автопарковками, туалетами и тротуарами, устройство самой тропы со 120-метровым трапом, четырьмя смотровыми площадками и водоотводами, мест отдыха и оборудование маршрута на всём его протяжении указателями, километровыми столбами и информационными аншлагами.

Размер гранта Ростуризма на реализацию проекта составил более 2 миллионов 977 тысяч рублей. В финансировании обустройства горы Косотур также примут участие администрация Златоустовского городского округа, ФГБУ «Национальный парк „Таганай“» и один из частных предпринимателей.