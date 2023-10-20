На полюсе холода Челябинской области 21 октября ожидаются метели

В регионе ночью похолодает до −8 °C

В субботу, 21 октября, на юге Челябинской области ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег и метели. На дорогах возможен гололед. С экстренным предупреждением сегодня выступила ЕДДС Верхнеуральского района, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, в ночь на субботу температура в регионе может опуститься до −8°C. Самое сильное похолодание ожидается в низинах. Днем температура будет варьироваться от +3°C до +8°C. Ветер ожидается юго-западный и западный до 10 м/с, местами до 15 м/с.

В Верхнеуральске, который считается полюсом холода Челябинской области, возможны наиболее экстремальные погодные явления.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в прошлую субботу метель застигла туристов при подъеме на Иремель. Это вторая по высоте гора Южного Урала, которая находится на границе Башкирии и Челябинской области.