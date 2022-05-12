На полях Челябинской области появилась саранча

Специалисты Россельхозцентра замечают, что с каждым годом вредители растений появляются раньше

В Челябинской области специалисты Россельхозцентра зафиксировали появление личинок саранчи в Еткульском, Троицком и Кизильском районах. Специалисты отмечают, что это довольно ранние сроки активизации одного из основных вредителей растений. Они сделали прогноз, может ли навредить аграриям столь раннее появление саранчи.

Первые вредители зафиксированы 4 мая в Еткульском районе, а 5 мая — в Кизильском и Троицком. По данным ведомства, это ранние сроки для появления насекомых. Личинки обнаружены на залежных землях, естественных и многолетних травах, а также землях несельскохозяйственного назначения.

По мнению руководителя Челябинского филиала Россельхозцентра Ксении Ваниной, с наступлением теплых дней отрождение насекомых произойдет повсеместно, по всей области.

Увеличению численности саранчи предшествует ряд факторов.

«Во-первых, это наличие в области невозделываемых земель. Такие территории являются местами резервации и размножения вредителя. Во-вторых, внедрение почвосберегающих технологий приводит к отказу от механической обработки почвы, что, в свою очередь, позволяет кубышкам саранчи перезимовать на полях без угрозы разрушения сельскохозяйственными орудиями. Весной молодые саранчуки отрождаются и питаются всходами сельхозкультур, нанося им серьезные повреждения. В-третьих, отсутствие или несвоевременное проведение сельхозпроизводителями профилактики и борьбы с саранчой», — рассказали в центре.

Пока эксперты считают, что прохладные дни способствовали замедлению развития личинок саранчовых, но в теплые дни процесс возобновится. Поэтому понижение температуры в эти дни не нанесет особого вреда популяции вредителя.

В Россельхозцентре рекомендуют аграриям регулярно мониторить ситуацию и проводить химобработку при необходимости. Ведь опоздание с обработкой на 7—10 дней может в два-три раза увеличить площади, заселенные саранчовыми.

Напомним, на Южном Урале стартовали весенние полевые работы. В этом году посевные площади увеличены до 2 млн гектаров.