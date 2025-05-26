На полумарафон в село Париж направят больше «Ласточек»

Электропоезда будут курсировать 31 мая и 1 июня

Во время проведения Парижского полумарафона 31 мая и 1 июня будут назначены дополнительные пригородные поезда «Ласточка», сообщает Миндортранс Челябинской области.

Пригородный поезд отправится из Челябинска 31 мая в 4:50, прибудет в Джабык в 8:30. Обратно «Ласточка» отправится в 19:35, прибудет в Челябинск в 23:05. 1 июня поезд отправится из Челябинска в 4:24, прибудет в 8:30. Со станции Джабык электричка поедет в 15:00, прибудет в 19:08.

Для доставки пассажиров от станции Джабык к месту проведения соревнований и обратно будет организован бесплатный трансфер на автобусе. Билет на поезд в одну сторону составит 1060 рублей.

Ранее сообщали, что хедлайнером Парижского полумарафона-2025 станет группа NLO.