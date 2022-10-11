На подготовку к отопительному сезону в УрФО ушло 27 млрд рублей

В округе заменили почти 2,5 тысячи километров ветхих сетей

В УрФО завершилась плановая подготовка к отопительному сезону. Котельные, водопровод, канализация и газопроводы в округе полностью готовы к холодам. В пяти регионах тепло в жилых домах и на объектах социальной сферы полностью запущено. Об этом сообщили в пресс-центре полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.



Всего в регионах УрФО заменили более 1,5 тысячи километров электросетей, 464 километров водопроводных, 313 километров тепловых и 153 километров канализационных сетей.

Чтобы обеспечить жителей округа теплом, из бюджетов регионов направлено 27 млрд рублей. Угля и другого твердого топлива заготовлено больше, чем планировалось. Практически в полном объеме заготовили жидкое топливо.

«Основным показателем качества подготовки, к которому мы должны стремиться — это снижение числа происшествий в сфере ЖКХ и бесперебойное предоставление коммунальных услуг»,— акцентировал полномочный представитель Президента Владимир Якушев.

В пресс-службе полномочного представителя президента отмечают, что количество происшествий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году снизилось. С 1 сентября по 10 октября зарегистрировано 249 происшествий. За аналогичный период прошлого года их было 392.