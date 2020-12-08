На поддержку южноуральских семей с детьми было выделено более восьми миллиардов рублей

Итоги работы за 11 месяцев года подвели в министерстве социальных отношений региона.

Более восьми миллиардов рублей было выделено за 11 месяцев 2020 года из регионального и федерального бюджетов на поддержку южноуральскимх семей с детьми, каждая третья из них получает финансовую помощь. Об этом в вторник, 8 декабря, рассказали в министерстве социальных отношений Челябинской области, где подвели итоги работы за этот промежуток.



Точная сумма, потраченная на выплаты и пособия, составила восемь миллиардов и 215 миллионов рублей, рассказали «Первому областному» в пресс-службе ведомства. Как отметила министр социальных отношений региона Ирина Буторина, 2020 год стал непростым для всей системы соцзащиты, которой пришлось переформатировать работу и перейти в электронный вид.

«2020 год войдет в историю как год, когда впервые начата поддержка для семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Также изменились условия назначения и размер выплат на первенцев, третьих и последующих детей, областного материнского капитала и социального контракта. Мы можем предоставить помощь большему количеству семей. В общей сложности из федерального и областного бюджетов южноуральские семьи с детьми получают порядка 30 различных видов пособий и выплат»,— отметила Ирина Буторина.

Отмечается, в национальный проект «Демография» входят такие меры поддержки как единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; областной материнский капитал. Также в минсоце подчеркнули, что был сделан большой шаг в направлении поддержки семей с детьми-инвалидами.

«Благодаря инициативе губернатора Алексея Текслера мы увеличили размер пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в 20 раз, с 614 рублей до 12 260 рублей»,— добавила Ирина Буторина.

Изменились в 2020 году изменились и условия назначения выплат при рождении детей. С 1 января 10 661 рубль могут получить те семьи, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, а срок выплаты продлен до трех лет. Так же, как отмечают в минсоце региона, были скорректированы условия назначения пособия на третьего и последующих детей, Также среди нововведений этого года называется увеличение суммы областного материнского капитала. Напомним, по инициативе Алексея Текслера теперь он равен 100 000 рублей, кроме того, расширен список того, на что можно потратить средства.

«Материнский капитал можно направить на приобретение дач, строительство и реконструкцию жилья, устройство бытовых колодцев и скважин для водоснабжения на земельном участке, где расположен объект индивидуального жилищного строительства, на подключение дома к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а также по действующим ранее направлениям — на образование и медицинские услуги, погашение ипотеки. Областной материнский капитал полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход на каждого из членов семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов. За 11 месяцев маткап получили 1 930 семей»,— добавили в минсоце региона.

Отмечается, что за 11 месяцев 2020 года по помощь по соцконтракту получили около 676 семей. В следующем году на социальный контракт предусмотрено федеральное софинансирование. Планируется, что максимальный размер этого пособия по соцконтракту на осуществление предпринимательской деятельности или самозанятость увеличится до 250 000 рублей.