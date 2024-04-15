На поддержку семей в Челябинской области в I квартале 2024 года направлено почти полмиллиарда рублей

Помощь оказана более чем 14 тысячам семей

Почти полмиллиарда рублей направлено на финансовую поддержку южноуральских семей в первом квартале 2024 года. Помощь в рамках нацпроекта «Демография» получили более 14 тысяч семей, сообщила министр соцотношений Челябинской области Ирина Буторина.

В региональную составляющую национального проекта входят следующие меры социальной поддержки семей с детьми — выплата на третьего и последующих детей, областное пособие при рождении ребенка и региональный материнский капитал.

«В рамках регионального проекта „Финансовая поддержка семей при рождении детей“ мы предоставляем несколько видов социальной поддержки, в частности выплату на третьего и последующих детей, областной маткапитал и пособие при рождении ребенка. Всего за три месяца 2024 года 14 212 семей получили помощь по данным мерам», — сообщила Ирина Буторина.

С начала года ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей были предоставлены 9210 семьям на сумму 374,6 млн рублей, региональный материнский капитал получили 746 семей на сумму 91,95 млн рублей, за областным пособием при рождении ребенка обратились 4256 семей, пособие выплачено на сумму 27,8 млн рублей.

Напомним, ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей могут получать семьи со среднедушевым доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (31 128 рублей). Оформить эту меру поддержки могут семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года.

Право на областной материнский (семейный) капитал имеют семьи, в которых родился третий или последующий ребенок и среднедушевой доход также не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (31 128 рублей). Размер выплаты составляет 128 тысяч 235 рублей. Этим правом семья может воспользоваться однократно.

Размер областного единовременного пособия при рождении ребенка составляет 6614 рублей. Выплата предоставляется независимо от доходов семьи.