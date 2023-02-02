На поддержку народных дружин и казаков в 2023 году область выделит 114 млн рублей

Деньги пойдут на оплату дежурств добровольцев

За восемь месяцев 2022 года казаки и народные дружинники вместе с полицией помогали обеспечивать общественный порядок на почти 2000 мероприятиях. Добровольцы участвовали в раскрытии и пресечении различных правонарушений. В 2023 году Челябинская область направит на субсидии для оплаты дежурств 114 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

На координационном совещании по обеспечению правопорядка губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что опыт взаимодействия МВД, Росгвардии, казаков и народных дружин признан успешным. Работу в этом направлении планируется продолжить.

Также глава региона положительно оценил результат еще одного профилактического мероприятия — «Оружие». В 2022 году 425 жителей Челябинской области сдали оружие и боеприпасы и получили соответствующие выплаты. Из оборота было выведено 482 единицы различных типов оружия, патроны, гранаты, порох. По итогам года количество преступлений в регионе с использованием огнестрельного, газового оружия, взрывчатых веществ, сократилось на 22%.