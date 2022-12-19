На почтах Челябинской области начали подтверждать учетную запись для портала госуслуг

Для этого достаточно предъявить СНИЛС и паспорт

Почтовые отделения Челябинской области начали подтверждать и восстанавливать учетную запись для портала госуслуг. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Услугу оказывают 58 сельских отделений, которые в 2022 году были отремонтированы по президентской программе.

«На селе почта часто единственный центр социальной жизни, поэтому мы расширяем функционал отделений. Теперь жители небольших населенных пунктов могут подтвердить учетную запись для „Госуслуг“. Это удобно, так как не надо выезжать в город или районный центр»,

— говорит директор регионального управления „Почты России“ Владимир Образцов.

Чтобы получить доступ к сервисам „Госуслуг“, достаточно обратиться к оператору почтового отделения, предъявить паспорт и СНИЛС. Он сверит документы с информацией в системе «Госуслуги», а уведомление о подтверждении поступит на телефон, указанный при регистрации.

В почтовых отделениях населенных пунктов, которые наиболее удалены от ближайшего МФЦ, установили специальный компьютер, чтобы жители могли самостоятельно воспользоваться сервисами портала госуслуг, сайта «Работа России» и другими социально значимыми ресурсами. К примеру, компьютеры появились в поселке Туктубаево Сосновского района, в Метлино под Озерском, в Губернском Аргаяшского района, в Субутаке Агаповского района, в Кочердыке и Крутоярском Октябрьского района.Вот полный перечень отделений, где можно подтвердить учетную запись.Варламово, Кундравы, Филимоново.

Уйский район: Кидыш, Ларино.

Сосновский район: Саккулово, Полевой, Солнечный, Саргазы, Туктубаево.

Еткульский район: Каратабан, Коелга.

Красноармейский район: Канашево, Мирный, Дубровка, Русская Теча, Сугояк.

Кунашакский район: Усть-Багаряк, Сары, Халитово, Новобурино.

Озерск: п. Метлино.

Каслинский район: Береговой.

Аргаяшский район: Дербишева, Ишалино, Губернское, Байрамгулово.

Кусинский район: Злоказово.

Нязепетровский район: Ункурда.

Пластовский район: Демарино.

Троицкий район: Скалистый, Бобровка, Ключевка, Ясные Поляны.

Октябрьский район: Кочердык, Каракульское, Крутоярский.

Варненский район: Арчаглы-Аят.

Чесменский район: Березинский.

Брединский район: Боровое, Рымникский, Калининский, Павловский.

Карталинский район: Анненское, Великопетровка, Снежный, Сухореченский.

Агаповский район: ж/д ст. Субутак.

Кизильский район: Сыртинский, Полоцкое, Париж.

Нагайбакский район: Гумбейский, Нагайбакский, Остроленский, Арсинский.

Верхнеуральский район: Петропавловский, Степное.

Октябрьский район: Подовинное.