На побившего свою дочь челябинца составили административный протокол

Конкретное наказание для мужчины определит суд

На жителя Челябинска, который дал подзатыльник и пнул свою дочь-первоклассницу, составлен административный протокол за нанесение побоев. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в городском управлении МВД.

В полиции уточнили, что судебно-медицинская экспертиза не выявила вреда здоровью девочки. Поэтому ее отец понесет ответственность по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф от 5 до 30 тыс. рублей, либо арест от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

«Конкретное наказание определит суд», — пояснили в полиции.

Напомним, что попавший на видеокамеру и разошедшийся по соцсетям инцидент произошел возле образовательного центра на Университетской Набережной. На записи видно, как мужчина отвешивает подзатыльник своей дочери, грубо стягивает с нее рюкзак и дает пинка, после чего девочка садится в машину.

Позднее отец объяснил свои действия тем, что слишком долго ждал девочку в машине, где в это время с ним находился маленький ребенок и плакал.

По данным полиции, семья девочки характеризуется как благополучная, ранее на учете не состояла.