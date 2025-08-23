На пляжах Челябинска установили спортивные и игровые комплексы

Разнообразить отдых у воды ранее поручал мэр Алексей Лошкин

В Челябинске на муниципальных пляжах установили игровые комплексы и качели, а также оборудовали спортивные площадки, сообщили в пресс-службе администрации города.

Теперь на площадках, помимо шезлонгов, есть горки, качели, шведские стенки, скамьи для пресса, различные турники и многое другое.

Кроме того, на пляжи завезли новые бесплатные лежаки.

«Даже если погода не позволяет купаться, пляжи теперь будут интересны и для другого вида отдыха»,— подчеркнул глава города Алексей Лошкин.

Напомним, еще в мае, в преддверии купального сезона, мэр поручил продумать, как сделать муниципальные пляжи еще более современными и уютными, и реализовать задуманное уже в этом купальном сезоне.

Кстати, погода в Челябинске еще позволяет купаться: в воскресенье синоптики обещают до 27 градусов жары. А температура воды в водоемах составляет +17...+19 градусов.