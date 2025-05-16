На площадке ЮУЖД прошла ярмарка вакансий для участников СВО

На мероприятии рассказали о программах переобучения новой профессии

В Центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги для ветеранов специальной военной операции провели знакомство со спецификой и особенностями работы на РЖД, обсудили вопросы трудоустройства и построения карьеры в компании.

С приветственным словом на открытии ярмарки обратилась руководитель челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова:

«Наша задача сделать все возможное, чтобы ребята по возвращению домой, как можно быстрее адаптировались, прошли медицинскую реабилитацию, получили технические средства реабилитации, кому это необходимо, вернулись в профессию или прошли переобучение по новым специальностям и устроились на работу. Мы очень благодарны нашим партнерам — Южно-Уральской железной дороге, которые представили не только вакансии, но и подробно познакомили наших бойцов с социальной инфраструктурой, корпоративными проектами, рассказали про обучение новым профессиям, системе оздоровления, отдыха и спортивной активности, о молодежных инициативах, волонтерстве и корпоративной пенсионной системе», — отметила Галина Гаврилова.

В рамках самой ярмарки вакансий участники могли ознакомиться с предложениями подразделений Южно-Уральской магистрали, задать интересующие вопросы. Позже для ветеранов спецоперации провели экскурсию по экспозиции Центра исторического наследия.

По итогам встречи ветераны спецоперации заполнили анкеты и оставили свои заявки. В ближайшее время с ними свяжутся представители работодателя.