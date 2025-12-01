На площади Революции в Челябинске вырубят 11 погибших деревьев

На их месте высадят молоденькие елочки

В самом центре Челябинска, в сквере на площади Революции, вырубят одиннадцать сухостоев: шесть хвойных и пять берез. На месте всех деревьев высадят новые, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Во время планового осмотра у фонтана на площади Революции обнаружили деревья, которые погибли по разным причинам: в силу возраста, особенностей грунта и соседних растений. Хвойники много влаги впитывают из почвы, поэтому некоторые березы, к сожалению, погибли и превратились в сухостои», — отметил глава города Алексей Лошкин.

Экологи посоветовали подобрать для площади только хвойные. Сейчас в администрации определяют конкретные сорта елей.