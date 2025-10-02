На площади Революции в Челябинске 2 октября консервируют фонтан

На зиму его закроют деревянным настилом



Фонтан на главной площади Челябинска готовят к зиме. Коммунальные службы проводят ежегодную консервацию.

Воду уже спустили, чашу вымыли, специалисты проверили и привели в порядок инженерные системы.





Сейчас над фонтаном возводят защитную конструкцию — своеобразный «саркофаг», который укроет чашу от морозов, осадков и возможных повреждений.





Консервация необходима для сохранности оборудования и облицовки в период холодов, когда фонтан не работает. Весной объект откроют и проведут пусконаладочные работы. Как правило, воду в фонтане запускают к началу мая.