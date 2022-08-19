На площади Павших Революционеров в Челябинске высадят 30 елей и лиственниц

Подрядчик засеет 3 тысячи «квадратов» газона и высадит более 2800 кустарников

В Челябинске проводят масштабное озеленение на площади Павших Революционеров. До 20 сентября здесь высадят 30 пятиметровых елей и лиственниц. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время подрядчик занимается посевом газона на площади три тысячи квадратных метров.

«В виде живой изгороди здесь будет расти кустарник (кизильник) в количестве 2850 единиц. Работы по уходу также заложены в контракте», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, ранее власти Челябинска начали разрабатывать единые требования по озеленению города. Со следующего года сажать деревья и кустарники, а также ухаживать за ними будут по общим для всех правилам.