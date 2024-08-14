На плато Ай-Петри установили арт-объект — подарок Крыму от Урала

Скульптура станет новой достопримечательностью полуострова

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13 августа на плато Ай-Петри в Крыму открылся уникальный арт-объект «Шепот гор». На открытии скульптурной композиции присутствовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Оригинальная композиция в виде двух лиц, смотрящих друг на друга, станет новой достопримечательностью полуострова. Арт-объект на Ай-Петри символизирует единство Крымских и Уральских гор: два хребта словно беседуют друг с другом. Центральное место в монументе занимает человек как продолжение природы, ее созерцатель и хранитель, ее олицетворение.

Эта композиция — подарок Крыму от Урала. Арт-объект, выполненный из металла, искусственного и натурального камней, появился благодаря партнерству Сбера, курорта Mriya Resort & SPA, а также правительств Республики Крым, Свердловской и Челябинской областей. Открытие арт-объекта состоялось в ходе празднования 10-летия курорта Сбера Mriya Resort & SPA.





«Шепот гор» — одна из 10 уникальных композиций, которые будут подарены Крыму различными территориальными банками Сбербанка. Новые точки туристического притяжения скоро появятся по всему полуострову: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.

«Связь Крыма с Россией, и в частности с Уралом, была сформирована столетия назад. Несмотря на то, что расстояние между нашими регионами составляет почти 3 тысячи километров, мы все равно чувствуем это родство. Тепло наших душ всегда было с народом Крыма, во все времена. Нас соединяют невидимые нити, которые проходят через сердца горных вершин и сердца всех уральцев. Мы дарим Крыму и всем его жителям этот арт-объект как символ нашей крепкой дружбы, общности и взаимной поддержки. Уверен, что эта инсталляция полюбится не только крымчанам, но и всем путешественникам и туристам, решившим посетить республику»,— говорит вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

«Мне очень приятно находиться на плато Ай-Петри. Это один из важнейших центров притяжения республики. Многое здесь напоминает наши Уральские горы. И я уверен, что этот арт-объект будет очень органично смотреться здесь, символически объединяя Крым и Урал. Нас на самом деле связывают самые крепкие партнерские, дружеские отношения. Наши дети из Челябинской области, из наших подшефных территорий отдыхают в Крыму. Хочу сказать огромное спасибо Петру Колтыпину и Герману Оскаровичу — вы всегда поддерживаете Челябинскую область и все регионы»,— отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Республика Крым для Челябинской области является надежным другом и партнером. Между регионами действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Большой объем работы реализуется в социальной сфере. Дети с Южного Урала, а также из подшефных Челябинской области территорий ДНР, регулярно отдыхают в Крыму по различным программам. Студенческие отряды из Челябинска каждое лето работают в Крыму.

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