На пешеходной Кировке для челябинцев поет группа «Кватро»

Концерт приурочен к 80-летию Великой Победы и Дню памяти и скорби

В эти минуты на пешеходной Кировке в центре Челябинска поет известный российский коллектив — группа «Кватро». Концерт, на котором совершенно свободно может присутствовать каждый, приурочен к 80-летию Великой Победы и Дню памяти и скорби.

Сегодня вокалисты представляют особую программу «Внуки — Ветеранам». Звучат песни военных лет и современные композиции, отдающие дань уважения поколению победителей.

Челябинский концерт является частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти, который коллектив проводит уже много лет.

Мероприятие проходит при поддержке губернатора и Министерства культуры Челябинской области.