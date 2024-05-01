На Первомай в Челябинской области ожидают дожди и прохладную погоду

Температура воздуха составит от +7 до +10 С

Сегодня, 1 мая, на Южный Урал придет небольшое похолодание. Синоптики прогнозируют прохладную погоду и небольшие дожди. Воздух прогреется до +10 С.

Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности по погодным условиям в Челябинской области. Атмосферный циклон вызовет в регионе сильный ветер, местами до 20 м/сек. Ожидаются сильные дожди, местами грозы.

В Челябинске сегодня днем синоптики прогнозируют температуру воздуха +7... +10 градусов. Наиболее вероятное время выпадение осадков — после 15:00.