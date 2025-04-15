На пересечении улиц Труда и Российской в Челябинске ограничат движение

Водителей просят учитывать эту информацию

В районе площади Павших Революционеров до 30 сентября поэтапно будут перекрывать движение транспорта. Это связано с заменой трубопровода канализации в квартале улиц Труда, Российской и Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

До позднего вечера 17 мая ограничен проезд по нечетной стороне улицы Российской от дома № 161 до дома № 21 по улице Труда.

С 17 по 24 мая включительно будет перекрыт участок по улице Российской возле дома № 128. В этот же срок не буду ходить трамваи по улице Российской на участке между Труда и Карла Маркса.

С 24 мая и до 30 сентября ограничат движение транспорта по четной стороне улицы Российской от ее пересечения с Труда и до дома № 40 по Труда. Это вдоль площади Павших Революционеров.

В Госавтоинспекции порекомендовали водителям учитывать ограничения, соблюдать ПДД и заранее планировать возможные пути объезда.