На пересдачу ЕГЭ в Челябинской области заявились 1,5 тысячи человек

Все они не теряют надежды набрать большее количество баллов

С прошлого года российские школьники получили возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов по выбору. В этом году пересдачи идут 3 и 4 июля, сообщает Челябинский институт развития образования.

«Пересдать экзамены может любой выпускник текущего года без исключения. При этом нужно не забывать, что первый результат аннулируют. Зачтут только баллы, набранные во время пересдачи», — отмечают в ЧИРО.

3 июля прошли экзамены по русскому языку, физике, химии, литературе, информатике, письменной части экзамена по иностранным языкам.

4 июля выпускники пересдают биологию, географию, математику, обществознание, историю, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Кстати, в сентябре (с 4‑го по 23‑е число) пройдет еще один — дополнительный период сдачи ЕГЭ. Он для тех детей, кто не пришел на экзамен по уважительной причине; пришел, но не смог дописать тест до конца; а также не набрал положенный минимум баллов.