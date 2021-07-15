На перекрестке в центре Челябинска ограничили движение транспорта

Рабочие устраняют аварию на теплосетях

В Челябинске до 27 июля 2021 года будет ограничено движение на пересечении улиц Красной и Воровского в сторону площади Революции. На данном участке сотрудники компании «УСТЭК» ведут аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

Также в пятницу, 16 июля, сотрудники поставщика теплоэнергии будут проводить ремонт на пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы.

«Напомним, в этом году осуществляется ремонт улицы Каслинской от улицы Братьев Кашириных до улицы Новомеханической в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“», — добавили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Благоустройство, которое нарушат в ходе работ, восстановят силами АО «УСТЭК». Затем подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальта.

Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом ограничения движения на перекрестках.