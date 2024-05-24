На перекрестке в центре Челябинска ограничат движение

Трамвайный переезд обещают отремонтировать ко Дню России

С сегодняшнего дня, 24 мая, в Челябинске начнет действовать ограничение движения на перекрестке проспекта Ленина и Свердловского. Причина — ремонт переезда через трамвайные пути. Работы пройдут в три этапа.



С 24 мая до 28 мая с 23:00 — ограничение движения транспорта по северной стороне проспекта Ленина (возле сквера Алое поле), потоки будут запущены по южной стороне (возле педуниверситета).

С 28 мая до 2 июня — ограничение движения транспорта по южной стороне проспекта Ленина, потоки будут запущены по северной стороне.

С 2 июня до 23:00 9 июня — обкатка пути, выправка, окончательная отделка.

Движение транспорта от ЮУрГУ — две полосы прямо и одна полоса направо в сторону ул. Воровского. Движение транспорта в сторону ЮУрГУ — две полосы прямо и одна полоса направо в сторону ДС «Юность».

На время ремонта, с 22:00 24 мая до утра 29 мая, также изменятся маршруты трамваев № 2, 20 и троллейбусов № 10, 14, 17.

Водителей просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом ограничений.