На перекрестке в центре Челябинска на сутки ограничат движение транспорта

В городе продолжают ремонтировать трамвайные переезды

В Челябинске в связи с ремонтными работами изменят схему движения транспорта на перекрестке улиц Кирова и Труда. Также ограничат движение на участке от улицы Пушкина до Свободы, сообщили в мэрии.

В районе филармонии с 6 часов 25 сентября до 6 часов 26 сентября будет действовать следующая схема организации движения:

— по улице Кирова по направлению к центру города три полосы — две направо, одна налево;

— по улице Труда при движении в сторону улицы Пушкина — одна полоса прямо, в сторону дворца спорта «Юность» — без изменений.

«Кроме того, с 8 часов 27 сентября до 22 часов 30 ноября для проведения работ по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения поэтапно в обоих направлениях будут вводиться ограничения на участке от улицы Пушкина до Свободы», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, всего в Челябинске в 2021 году планируют отремонтировать 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей.