На перекрестке в Магнитогорске поставили ослепляющий экран

Владельцу рекламной конструкции предписали снизить яркость

ГИБДД и мэрия Магнитогорска потребовали от владельца нового светодиодного экрана на одном из перекрестков города уменьшить его яркость, чтобы не провоцировать ДТП. Ранее на рекламную конструкцию жаловались водители, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сообщение об ослепляющем LCD-билборде на пересечении улиц Ленина и Ленинградской появилось в одном из местных VK-сообществ.

«В темное время невозможно ехать. Просто слепит! Не видно ничего. Так и до трагедии недолго»,— пожаловался житель Магнитогорска Юрий Ком.

В комментариях к его посту другие горожане отмечают, что экран бьет по глазам даже днем. При этом, добавляют они, проезжую часть в этом месте пересекает зебра: если яркая картинка помешает водителю вовремя заметить пешеходов, могут пострадать люди.

В администрации города Магнитогорска корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что упомянутый экран был установлен на прошлой неделе.

«В минувшую пятницу яркость экрана уже была уменьшена на 30%. При необходимости будет произведена дополнительная регулировка настроек, чтобы экран не доставлял неудобств участникам дорожного движения и жителям ближайших домов»,— пообещали в мэрии.

В областном управлении Госавтоинспекции, в свою очередь, сказали, что уже проверили жалобы водителей и предписали владельцу конструкции привести яркость экрана в соответствие с нормами. Если он не исполнит требование, информацию о нарушении направят в Роспотребнадзор.