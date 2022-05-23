На парковке у «Мегаполиса» в Челябинске начали ставить шлагбаумы

Руководство РК утверждает, что парковка останется бесплатной для посетителей

На въездах к парковке возле РК «Мегаполис» в Челябинске начали ставить шлагбаумы. Об этом жители города сообщают в социальных сетях. Директор развлекательного комплекса Александр Одольский в комментарии для ИА «Первое областное» подтвердил эту информацию и заверил, что шлагбаумы не помешают посетителям свободно пользоваться парковкой.

Установка шлагбаумов жителей города не обрадовала: ею пользуются не только посетители «Мегаполиса», но и родители, чьи дети занимаются в спортивных секциях ДС «Юность».

«Каким образом нам доставлять наших детей на тренировки в спортивный комплекс по четыре-пять раз в неделю, если около „Мегаполиса“ все будет закрыто? И не нужно говорить про общественный транспорт. Как вы предлагаете на трамвайчике ездить с хоккейным баулом?» — написала одна из жительниц города в социальных сетях.

По словам директора «Мегаполиса» Александра Одольского, установка шлагбаумов ведется в рамках комплексной реконструкции парковки.

«Эта мера направлена в первую очередь против нелегальных перевозчиков и междугородных автобусов, которые облюбовали парковку после закрытия автовокзала в ДС „Юность“. В ближайшие два-три месяца въезд на парковку останется свободным для всех, а дальше будем определять режим ее работы. В любом случае для обычных посетителей парковка останется бесплатной», — заверил Александр Одольский.

Он также отметил, что после реконструкции количество мест на парковке увеличится.

Вокруг ДС «Юность» сейчас ведутся активные работы по благоустройству, о которых рассказывало ИА «Первое областное». Так, на месте бывшей парковки автобусов в ближайшее время появится скейт-парк.