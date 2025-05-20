На Парижскую неделю моды в Челябинскую область приедут дизайнер и стилист из Москвы

Хедлайнером мероприятия станет Алена Ахмадуллина

Уже 31 мая под сводами южноуральской Эйфелевой башни состоится модный показ. Хедлайнером мероприятия станет известный московский дизайнер Алена Ахмадуллина, также в Париж приедет стилист проектов «Модный приговор», «Пацанки» Алексей Сухарев, сообщили в пресс-службе Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

На Парижской неделе моды зрители увидят 11 коллекций, семь из которых — дело рук южноуральских дизайнеров. От Челябинской области на подиуме представят одежду Софии Енидунаевой, Галины Синицыной, Маруси Бояровой, Татьяны Котовой, Валентины Рыбак, 2SIDES, ЭТНОfresh.

Коллекцию «Аркаим» представят студенты МИДиС под авторскую музыкальную композицию. Ранее мы показывали первые детали этой одежды. Еще два бренда — BEAUTIFUL CRIMINALS и BIG BROOCH — представит Екатеринбург.

«Село Париж Нагайбакского района за последние несколько лет стало центром событийного туризма: в начале лета сюда приезжают поклонники здорового образа жизни, а теперь и фешен-сообщество», — отметила замдиректора по развитию креативных индустрий агентства Ирина Чиркова.

Организатором Парижской недели моды выступает Агентство международного сотрудничества Челябинской области.