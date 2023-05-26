На Парижском полумарафоне установят 13 точек Wi‑Fi с безлимитным интернетом

Ждем стримы забегов в высоком качестве

Седьмой Парижский полумарафон, который состоится 28 мая в Нагайбакском районе, обеспечат безлимитным интернетом со скоростью не менее 1 Гбит/с. Для этого будет предоставлен отдельный оптический канал связи, а на площадке забега будут работать 13 точек Wi-Fi, подключиться к которым смогут одновременно не менее 300 пользователей. Об этом сегодня, 26 мая, сообщила пресс-служба провайдера «Ростелеком».

По словам директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Макагонова, защищенный беспроводной интернет заработает в зонах ВИП, регистрации и старта-финиша, а также на фуд-корте, у главной сцены и возле башни связи «Ростелекома». Это даст возможность журналистам и зрителям в прямом эфире транслировать события состязаний. Также по технологии «Мультикаст» будет организована синхронная передача с центральных площадок полумарафона на все экраны служебных помещений.

В этом году на Парижском полумарафоне ожидается около 2200 бегунов из разных уголков страны. Участников забега наградят специальными медалями. Все юные спортсмены получат награды с изображением гуся — символа соревнований. Взрослых участников ждут медали, на которых красуется уменьшенная копия Эйфелевой башни — главной достопримечательности села Париж. Кстати, башню недавно выкрасили в золотистый цвет, и теперь она еще больше похожа на французский оригинал.