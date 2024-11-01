На Ozon изменили правила оплаты товаров

Многие заказы теперь возможны только с предоплатой

С 1 ноября 2024 года на одном из популярных маркетплейсов Ozon не будет работать функция «оплата после получения товара». Эти ограничения действуют не на все категории. Корреспондент ИА «Первое областное» рассказывает, какие товары необходимо будет оплачивать при оформлении заказа.

С августа 2024 года пользователи Ozon заказывали любые товары и имели возможность оплатить заказ при проверке на пункте выдачи заказов (ПВЗ). Отметим, это правило распространялось на любую категорию товаров: косметика, одежда, зоотовары, бытовая техника, смартфоны и даже мебель. С 1 ноября эта функция будет работать только для заказа одежды и обуви.

Статистика использования постоплаты показала, что пользователи чаще заказывают одежду и все то, что нужно примерить, с оплатой после получения. А вот другие товары с постоплатой оформляли в два раза реже.

«В fashion-категориях постоплата значительно влияет на рост среднего чека, частотности покупок и оборот продавца. В остальных категориях оплата при получении оказалось менее востребованной — клиенты оформляли заказы с постоплатой в два раза реже», — сообщают в пресс-службе Ozon.

Многие поклонники маркептлейса задумались: а как быть с заказами, которые оформили до 31 октября? В данном случае оплата не будет списана принудительно с банковской карты или Ozon-кошелька, товар все еще можно будет оплатить после проверки в пункте выдачи заказов. А вот после 1 ноября товары, на которых опция неактивна, можно будет заказать только с оплатой при оформлении. В исключение входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия, спортивные товары. Для товаров, которые можно примерить и оценить визуально, постоплата продолжает работать.

Автор: Лилия Полякова