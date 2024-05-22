На оживленной трассе под Челябинском меняется скоростной режим

За минувший год на участке произошло 10 ДТП с пострадавшими

Вниманию водителей: на оживленном участке трассы М-5 Подъезд к Екатеринбургу меняется скоростной режим. Изменения коснутся 4-километрового участка в районе поселка Новое Поле в Сосновском районе, сообщает пресс-центр ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На участке с 15-го по 19-й километр автодороги с обеих сторон будут установлены дорожные знаки 5.23.2 „Начало населенного пункта“ и 5.24.2 „Конец населенного пункта“. Разрешенная скорость на указанном отрезке составит не выше 60 км/ч», — рассказали в управлении.

Решение было принято совместно дорожниками и Госавтоинспекцией в целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения мест концентрации ДТП.

Дело в том, что данный отрезок трассы характеризуется высокой интенсивностью движения: за сутки его проезжают до 36 тысяч автомобилей. За минувший год здесь произошло 10 аварий с пострадавшими.

В Упрдор «Южный Урал» добавили, что камеры на трассе перенастроены на новый порядок движения.