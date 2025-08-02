На озере в Челябинской области пройдет массовое крещение

Традиции уже 9 лет

Сегодня, 2 августа, на озере Синара в Снежинске состоится массовое крещение верующих. Таинство планировали провести 28 июля, в День Крещения Руси, но из-за непогоды его перенесли, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Перед началом крещения в водоем выливают бутылочку святой воды из реки Иордан, которую паломники каждый год привозят из Израиля. После священнослужители совершают Божественную литургию, во время которой крестят людей. В этом году участие в крещении приняло около 25 человек.

«Сразу после таинства новокрещенные присоединятся к литургии и причастятся Святых Христовых Таин. Завершится праздник крестным ходом к храму преподобного Сергия Радонежского»,— рассказал настоятель снежинских храмов иерей Павел Беспалов.

Кстати, впервые массовое крещение на озере Синара провели в День Крещения Руси 9 лет назад. С тех пор это стало традицией.