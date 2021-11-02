На озере в Челябинской области браконьеров поймали с уловом на 2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело

На озере Чебачье-2 задержали рыбаков-браконьеров с уловом на 2 073 850 рублей. Два жителя Магнитогорска ловили рыбу с помощью сетей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Браконьеров обнаружили ночью 2 ноября.

«Во время осмотра места происшествия было изъято три сети, 1119 экземпляров рыбы породы пелядь и два экземпляра рыбы породы карп. В результате незаконной добычи водных биологических ресурсов причинен ущерб государству на сумму два миллиона семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят рублей», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Напомним, ловля рыбы сетями запрещена законом. Подобные деяния влекут за собой привлечение лица к уголовной ответственности с назначением наказания в виде штрафа и конфискацией орудия преступления.