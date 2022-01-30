На озере Увильды поймали рыбаков-нарушителей

Мужчины отправились рыбачить на мотобуксировщике

В Челябинской области члены общественной организации «Рыбацкий комитет» отправились рыбачить на озеро Увильды на мотобуксировщике, что запрещено законодательством. Как сообщили 30 января в пресс-службе регионального Минэкологии, рыбаки будут привлечены к ответственности.

Сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» заметили рыбацкие палатки и «мотособаку» в субботу, 29 января, напротив базы отдыха «Янтарь». На просьбу показать документы, удостоверяющие их личности и подтверждающие право владения и управления мотобуксировщиком, рыбаки показали лишь удостоверения членов общественной организации.

«Следует напомнить, что использовать технику с двигателями внутреннего сгорания на территориях, имеющих официальный статус памятника природы, категорически запрещено. Граждане будут привлечены к ответственности за организацию рыбной ловли на озере Увильды с нарушением природоохранного законодательства»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, на этой неделе в Челябинске осудили рыбака, который незаконно ловил рыбу в Шершневском водохранилище в период нереста. Мужчине назначили штраф.