На озере Тургояк построили ледяную часовню

На Крещение прихожане смогут окунуться там в прорубь

На озере Тургояк в Челябинской области над крещенской прорубью построили ледяную часовню. Сооружение полностью выполнено изо льда и снега. На Крещение все желающие смогут войти в часовню и окунуться там в иордань, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

Ледяную часовню высотой несколько метров построили на базе отдыха «Форелька» по инициативе предпринимателя и путешественника Владимира Горнова к празднику Крещения. Внутри сооружение укрепили стройматериалами, поэтому там не только тепло, но и безопасно.

Необычную часовню накануне посетил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Он окропил постройку святой водой, а также наградил строителей, которые трудились над созданием ледяной часовни.

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