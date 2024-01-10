На озере Тургояк начали возводить ледяную часовню к Крещению

Этой традиции уже четыре года

В этом году к великому церковному празднику Крещению на озере Тургояк в Челябинской области по традиции возведут ледяную часовню, внутри которой будет находиться иордань. Как сообщили в пресс-службе базы отдыха «Форелька», работы в самом разгаре и принять участие в строительстве может любой желающий.

«Издревле на Руси храмы строили всем миром... И ныне все православные могут посильно принять участие в строительстве. Все желающие могут обратиться к бригадиру Юрию на площадке»,— написали администраторы страницы базы отдыха в социальной сети «ВКонтакте».

Перед началом строительства благочинный отец Георгий освятил место, где будет находиться ледяная часовня, а также благословил работы.

Ледяные часовни к Крещению на озере Тургояк возводят четвертый год подряд. Для того чтобы находиться там было безопасно, сооружение укрепляют стройматериалами.

В прошлом году на Тургояке построили мини-копию кафедрального собора высотой несколько метров. Тогда постройку окропил святой водой митрополит Челябинский и Миасский Алексий.