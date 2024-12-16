На озере Тургояк моржи и сапсерферы сменили любителей коньков

Лед на водоеме растаял в середине декабря

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Погода в декабре в этом году выдалась неустойчивой: легкий морозец постоянно чередуется с теплом. И если еще неделю назад жители Миасса выходили на озеро Тургояк на коньках (хоть без ЧП и не обошлось), то уже в минувшие выходные лед полностью растаял, и на водоем отправились купаться моржи. Соответствующее видео, снятое 15 декабря, выложили в паблике «Место силы озеро Тургояк» в соцсети «ВКонтакте».

«Кто хотел видео с сапером в декабре? Получайте»,— написали в группе и выложили видео, на котором запечатлен опытный морж Александр Пенкин.

Мужчина сначала катается на сапборде, а потом ныряет в ледяную воду.

Спасатели постоянно напоминают южноуральцам о том, что из-за неустойчивой погоды лед на водоемах очень тонкий. Однако неделю назад миасцы массово вышли на озеро Тургояк, чтобы покататься на коньках. В результате женщина с ребенком провалились под лед, их доставали очевидцы.