На озере Синеглазово челябинцы незаконно выловили почти 100 кг рыбы

Браконьеры с электроудочками нанесли ущерб в размере более 50 тысяч рублей

Инспекторы отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области задержали на озере Синеглазово в Сосновском районе браконьеров, которые ловили рыбу электроудочками. Они успели добыть 97 кг карпа, карася и окуня. Нарушителями оказались безработные жители Челябинска, сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«Применение электротока при осуществлении рыболовства определяется наукой как массовое истребление водных биологических ресурсов и является основанием для привлечения злоумышленников к уголовной ответственности по ст. 256 УК РФ», — говорится в сообщении.

У браконьеров при задержании изъяли лодку, самодельные электроудочки, рыбу (45 особей карпа, 191 — карася, 27 — окуня). Общий вес улова составил 97 кг. Сумма ущерба, причиненного РФ, — 54 500 рублей.

Собранные материалы переданы рыбоохраной в органы внутренних дел для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Владимир Борисов — о том, какие водоемы Южного Урала станут «приемными емкостями» для зарыбления, о браконьерских династиях и новых технологиях, а также почему не стоит самостоятельно вытаскивать браконьерские сети из воды, даже если вы можете это сделать.

