В двенадцатую годовщину падения метеорита на озере Чебаркуль устроят конкурс по рыбной ловле. Любители рыбалки всех возрастов поборются за дипломы и призы в четырех номинациях, сообщили в пресс-службе Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области.
Участник с самым большим уловом в килограммах получит приз в номинации «Инопланетная угроза». В номинации «Вдохновляясь звездами» победителем будет тот, кто выловит наибольшее количество рыбы в штуках. А в номинации «Хвостатая комета» победит рыбак, выловивший самую крупную рыбу в сантиметрах.
Отдельный приз разыграют в номинации «Скоростной бурильщик» за самое быстрое бурение лунок. Ну а главный приз — «Межгалактический чемпион» — разыграют по сумме мест, занятых в каждой номинации.
Для участия в конкурсе необходима предварительная регистрация.
«Конкурс проводится с целью популяризации рыболовного спорта как вида активного проведения досуга»,— уточняют в администрации Чебаркуля.
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