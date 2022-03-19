На озеленение двух южноуральских городов выделят более 21 миллиона рублей

На деньги из областного бюджета обустроят скверы и парки в Троицке и Верхнем Уфалее

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на озеленение Троицка и Верхнего Уфалея из областного бюджета выделят более 21 миллиона рублей. Деньги направят на благоустройство городских скверов и парков. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства региона.



В Верхнем Уфалее восстановят сосновые насаждения вокруг лыжероллерной трассы и проведут озеленение Сквера Победы на улице Ленина.

В Троицке благоустроят сквер памяти участников Великой Отечественной войны, сквер Памяти воинам-интернационалистам и набережную Свято-Троицкого собора.

«Ранее при поддержке областного бюджета муниципалитеты разработали пять проектов по озеленению территорий. Теперь у городов появится возможность эти проекты реализовать», — пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Всего на деньги из бюджета благоустроят территорию общей площадью более двадцати гектаров.