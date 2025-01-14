На опасную горку в Миассе отправили инспекторов Гостехнадзора

Доступ к горке был закрыт, владельцу предписали устранить недостатки

Горку, которая заканчивалась бордюром, закрыли в Миассе. Ограничение доступа временное — до устранения недостатков, связанных с безопасностью аттракциона, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

Как сообщил начальник управления Гостехнадзора Дмитрий Сидорченко, сразу после появления тревожной информации о травмоопасной незарегистрированной горке, расположенной рядом с ДК «Юность» в Миассе, инспектор управления обследовал ее; владельцу горки было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

После возобновления катания сотрудники Гостехнадзора еще раз обследуют аттракцион.

«Особое внимание обратят на особенности конструкции зимнего сооружения, которые могут указывать на возможные нарушения правил безопасности», — отметил Сидорченко.

Добавим, с завершением новогодних каникул ведомство возобновило профилактические визиты на зимние аттракционы: в ближайшие пару месяцев инспекторы побывают на всех зарегистрированных горках региона.