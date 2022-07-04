В Челябинской области на автодороге Южноуральск — Магнитогорск установили 20 км барьерного ограждения на опасном участке. В региональном Миндортрансе отметили, что это позволит водителям уверенней проезжать оживленный отрезок.
Двадцать километров двустороннего оцинкованного ограждения барьерного типа смонтировали специалисты предприятия «Иристон». Высота такого ограждения равна 75 см, а длина составляет 3 метра.
«Дорога Южноуральск — Магнитогорск соединяет два крупных города области. Для обеспечения безопасности дорожного движения очень важно разграничивать поток автомобилей на дороге с таким интенсивным движением», — пояснили в Миндортрансе.
Также на трассе появились 36 дорожных знаков: 24 новых знака «Движение прямо» и 12 знаков «Объезд препятствия справа».
В ведомстве отметили, что на четырехполосных автомобильных дорогах Челябинской области, где установлены разделители направлений движения, с 2019 года не фиксировались ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения.