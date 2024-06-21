На охраняемых озерах в Челябинской области запретили бензиновый транспорт

Нарушителям спецрежима грозит штраф до 4 тысяч рублей

В канун выходных жителям Челябинской области напомнили о правилах поведения на особо охраняемых территориях, в частности на берегах озер Увильды и Тургояк. Здесь запрещены движение и стоянка транспорта, который работает на бензине.

«Закон запрещает движение и стоянку катеров, водных мотоциклов, маломерных и иных судов с двигателями внутреннего сгорания по территории гидрологических памятников природы, которыми являются данные озера. Исключение составляет служебный транспорт», — пояснили в ГБУ «ООПТ Челябинской области».

Отметим, нарушителям спецрежима грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей.