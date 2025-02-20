На одной из миасских фабрик в каждом корпусе работает бесплатное кафе

LORENA недавно отметила свое 35‑летие

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В самый морозный день этой зимы в сборочном производстве компании LORENA открылось третье по счету кафе для сотрудников. Своеобразная «сеть кофеен» стала любимым местом отдыха в обеденные и технологические перерывы. По словам генерального директора Юрия Выховского, «здесь можно отдохнуть, подумать о главном и пообщаться с коллегами». Приятно, что кофе в этих «уголках для души» бесплатный.





Каждый, кто работал в LORENA, подтвердит: такими корпоративными праздниками не может похвастаться ни одна миасская фирма. Традиция собираться вместе и делать жизнь интереснее родилась практически вместе с компанией. Дети с нетерпением ждут Нового года: для них всегда устраивают масштабное представление с подарками, аниматорами и фотосессией у дизайнерской елки, которую устанавливают в атриуме нового корпуса. Он тоже стал достопримечательностью города. Лето — самое время закатить пенную вечеринку после веселых семейных соревнований с угощением. В общем, собравшись вместе, лореновцы активно воплощают в жизнь девиз компании «Кухни, интерьеры и счастье!».





Прошлый год выдался для LORENA особенно удачным: компания отпраздновала 35 лет со дня основания. Миасс считается мебельной столицей Южного Урала, и LORENA имеет самую длительную и богатую историю не только в регионе, но и в стране. Секрет успеха прежде всего в трудовом коллективе, который в юбилейный год прирос новыми кадрами. В компании есть и трудовые династии, общий стаж которых насчитывает десятки лет, приходят новые молодые специалисты. Летом ряды пополняют школьники и студенты, с большой пользой проводящие каникулы на производстве и в офисах LORENA. Компания открыта для всех — регулярно проводятся экскурсии для клиентов, а также для учащихся средних специальных заведений и старшеклассников. Масштаб производства и дружелюбная атмосфера помогают LORENA обрести верных друзей и будущую смену.





Вот уже 35 лет LORENA приглашает клиентов и будущих работников предприятия в свою дружную семью. Приходите и оставайтесь!

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