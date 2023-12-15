На одном из самых аварийных перекрестков Челябинска изменят схему движения

Ожидается, что пропускная способность пересечения улиц Доватора и Шаумяна при этом вырастет

В мэрии Челябинска сообщили, что с субботы, 16 декабря, изменится схема движения на пересечении улиц Доватора и Шаумяна — перекрестке, который считается одним из самых аварийных в городе и в народе получил название «проклятого», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Предполагается провести зачехление дополнительных секций светофорного объекта, регулирующих выполнение маневра «поворот налево», а также заменить дорожные знаки «Направление движения по полосе» над крайними левыми полосами по улице Доватора в обоих направлениях с «Движение налево» на «Движение прямо».

«Решение об изменениях на пересечении улиц Доватора и Шаумяна принято в связи с оптимизацией дорожного движения и с целью увеличения пропускной способности», — говорится в официальном сообщении.