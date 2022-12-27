На одном из предприятий Челябинской области протестировали КАМАЗ-беспилотник

Автомобиль готов работать даже при низких температурах и плохой видимости

Магнитогорский металлургический комбинат приступил к испытаниям беспилотного грузового автомобиля. КАМАЗ-43118 передвигается по промплощадке, ориентируясь на показатели датчиков, камер, радаров и данные навигационной системы. Работу устройств координирует оператор, который находится на месте пассажира, рассказали в пресс-службе ММК.

КАМАЗ-беспилотник имеет грузоподъемность 10 тонн и может продолжать работу практически без ограничений. Он придерживается заданных алгоритмов и исправно функционирует, в том числе, на сложных маршрутах, а также в гололед, при плохой видимости или в сильный мороз.

Металлурги планируют отрабатывать функции беспилотного грузовика для перевозки огнеупоров со складов управления подготовки производства на строительную площадку коксовой батареи № 12.

«Беспилотники смогут работать в особенно тяжёлых условиях, на рутинных маршрутах или в ночные смены. Кроме того, они позволят решить проблему нехватки кадров. Думаю, что по мере дальнейшего развития производственных процессов использование таких транспортных средств на определённых участках станет обязательным и позволит перенаправить человеческие ресурсы на решение более безопасных и требующих более творческого подхода задач», — пояснил директор ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу ПАО «ММК») Виктор Шишкин.