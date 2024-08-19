На одном из ключевых перекрестков Челябинска временно восстановят движение трамваев

Общественный транспорт будет ходить три дня

В Челябинске возобновят движение трамваев на Комсомольской площади. Они восстановят потерянное из-за ремонта сообщение сразу нескольких районов города. Об этом сообщил «Организатор перевозок Челябинской области».

Восстановят движение для обкатки новых трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького. Для этого общественный транспорт с 20 до 22 августа направят: № 15 через ЧГРЭС — Победы — Горького — ЧТЗ, № 18 и 22 по маршруту Чистопольская — Карла Маркса — автовокзал.

После этого движение вновь закроют для выправки и поднятия путей, подбивки шпал и асфальтирования переезда.