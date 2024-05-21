На общественных слушаниях в Челябинске обсудят строительство школы единоборств

Заявитель просит разрешение на отклонение от предельных параметров

На общественных слушаниях в Челябинске с 28 мая по 4 июня обсудят строительство школы единоборств Сергея Ковалева «Крашер». Заявитель просит разрешение на отклонение от предельных параметров, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Строительство школы единоборств — инвестиционный проект, который был одобрен еще в 2018 году. Для чего на праве аренды предоставлен земельный участок между легкоатлетическим манежем УралГУФК и гостиницей «Radisson Blu». Позже утверждена документация по планировке территории.

После утверждения в 2021 году Правил землепользования и застройки города Челябинска, земельный участок, предоставленный заявителю, был исключен из деловой зоны и отнесен к территориальной рекреационно-спортивной.

Учитывая, что в этом случае обеспечение занятий спортом в помещениях относится к условным видам использования, заявитель обратился в мэрию за разрешением. Данная процедура, в том числе, предусматривает проведение общественных обсуждений. Также заявитель просит разрешение на отклонение от предельных параметров.

Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы. Сноса зеленых насаждений на месте застройки не предполагается.