На обочине трассы в Еткульском районе нашли шкуры косуль

По факту незаконной охоты подано заявление в полицию

Останки животных нашли на обочине трассы Каратабан — Новобаландино. На месте работал охотинспектор Министерства экологии Челябинской области. В полицию подано заявление по факту незаконной охоты, сообщили в пресс-службе регионального Минэко.

По предварительным данным, косули были добыты во время зимней охоты. Об этом свидетельствует густой мех на шкурах. Различная степень сохранности внутренних поверхностей указывает на то, что животные были добыты в разное время. Вероятнее всего, шкуры были выброшены на обочину после окончания охотничьего сезона и изначально находились в мешках.

«В этом районе, охватывающем Еткульский и Увельский муниципальные округа, расположено несколько охотничьих хозяйств. Численность косули здесь превышает 5 тысяч особей. На зимний охотничий сезон 2025 года было установлено лимит добычи более 500 животных», — комментирует Андрей Питовин, начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области.

«Вокруг данного места располагается несколько охотничьих хозяйств Еткульского и Увельского муниципальных округов. Численность косули здесь составляет более 5 тысяч особей, к добыче в зимний сезон 2025 года было предусмотрено более 500 косуль», — пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

В данный момент ведется следствие для установки всех обстоятельств произошедшего.