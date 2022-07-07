На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала XIX века

Согласно семейному преданию священную книгу не тронул огонь во время пожара

В субботу, 9 июля, на площадке спортивного аэродрома Калачево состоится областной национально-культурный праздник Сабантуй. В этом году на новой, более компактной, площадке организаторы приготовили множество интересных локаций, конкурсов и экспонатов.

На конкурсе юрт и подворий будет представлено около 100 национальных блюд. Самому старинному рецепту — 200 лет. Это шушбере — оригинальные пельмени, отваренные в воде и обжаренные в большом количестве жира, которые представит Красноармейский район.

Гости праздника смогут окунуться в обрядовую культуру татарского, башкирского и казахского народов.

«В это году нами объявлен конкурс на лучшее представление обрядовой культуры. Гостям праздника предстоит постичь таинство перерезания пут у ребенка (на первые шаги), увидеть обряд открывания лица невесты, узнать подробности обряда „кот койоу“ — излечивания от икоты с помощью заговора»,— рассказывает подробности директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус.

На площадке «Городок юрт» будет действовать музей национального быта под открытым небом. Участники Сабантуя представят более 300 предметов: старинные сундуки, вышитые полотенца, национальные костюмы, охотничьи снасти, лоскутные одеяла, домотканые коврики, ручные мельницы, маслобойки, старинную посуду, ткацкие станки.

Настоящие сокровища привезут гости из Верхнего Уфалея. Руководитель татарского культурного центра «Мирас» Реда Сабирова привезет на областной Сабантуй сразу шесть священных книг — Коранов. В их числе Коран с золотым оплетением, который был издан минимальным тиражом в честь 1000-летия Казани, а также семейная реликвия — Коран начала XIX века с рукописными пометками.

«Этот Коран передавался в нашей семье из поколения в поколение. Более того, дом моих предков в Башкирии в прошлом веке сгорел практически полностью. А этого Корана пламя даже не коснулось. Его нашли на пепелище целым»,— рассказывает Реда Сабирова.

Музыкальное наполнение праздника составят выступления артистов и творческих коллективов из Башкортостана, Татарстана и Челябинской области.

В течение дня пройдут 14 мастер-классов, где гости смогут научиться плетению пояса и кнута, изготовлению национальных украшений, кожевенному делу и чеканке монет.

Любителей спортивных состязаний приглашают поболеть за участников соревнованиях по национальной борьбе на поясах кореш. Главный судья — заслуженный тренер России Морис Юсупов.

Не обойдут стороной праздник торговая ярмарка и площадка национальных забав. А изюминкой Сабантуя-2022 станет демонстрационный полет самолета Як-52 и выставка авиатехники от ДОСААФ.

Организаторами мероприятия выступают министерство культуры Челябинской области, ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области», Конгресс татар Челябинской области, Башкирский курултай. Областной Сабантуй проводится при поддержке губернатора Челябинской области А. Л. Текслера.

Как добраться до праздничной площадки: