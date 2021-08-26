На новых челябинских трамваях появился дизайн с символами Южного Урала

Паттерн нанесли на борта вагонов общественного транспорта

В Челябинске начали приводить внешний вид трамваев к единому стилю. На борта вагонов новых трамваев наклеили паттерн, который состоит из повторяющихся элементов. Символы характеризуют Челябинск, его историю и современность. Планируется, что к единому стилю приведут новые 30 трамваев и автобусы, закупаемые по программе «Чистый воздух», сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Ранее в министерстве отметили, что рисунок паттерна разрабатывался южноуральскими дизайнерами. Они постарались учесть важные символы Челябинска.

На белом и зеленом фоне выделяются изображения верблюда, циркуля, шестеренки, колоса пшеницы, книги, атома и метеорита.

«Изображение верблюда — отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска, колоса пшеницы — плодородной земли и пищевой промышленности региона, а циркуль — символ инженерной школы, сложившейся в городе», — пояснили в ведомстве.

Шестеренка на паттерне показывает инженерную мысль и машиностроение региона, а атом отражает атомную науку в городе и регионе. Летящий метеорит одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность. Изображение открытой книги трактуется как символ знаний и образования.

Дизайн появитсяна вагонах новых трамваев и автобусах, которые поступят по программе «Чистый воздух».